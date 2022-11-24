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Spor

Arjantin - Suudi Arabistan maçının talihsiz futbolcusu ameliyat edildi

Arjantin maçında kalecisi Mohammed Al Owais ile çarpışan, aldığı sert darbe sonucu yüzünde, dişlerinde ve çenesinde kırıklar meydana gelen Suudi Arabistanlı Yasir Al Shahrani ameliyat edildi.

DHA24 Kasım 2022 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
Arjantin - Suudi Arabistan maçının talihsiz futbolcusu ameliyat edildi
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Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasının 90+9'uncu dakikasında hava topu mücadelesinde kendi kalecisi Muhammed Alowais ile çarpışarak yerde kalan Al-Shahrani'nin ameliyat edildiği belirtildi. Katar'daki ilk müdahalelerin ardından özel uçak ile hastaneye götürülen Yasir Al Shahrani'nin durumunun iyi olduğu açıklanırken, Dünya Kupası serüvenini talihsiz bir şekilde kapatan Shahrani açıklamasında "Benim için dua edin. Şu an iyiyim. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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