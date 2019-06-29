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Arjantin yarı finalde! Rakip Brezilya

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela'yı 2-0 yenen Arjantin yarı finale yükseldi.

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Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Arjantin ile Venezuela, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Arjantin 10. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 74. dakikada Giovani Lo Celso ile bir gol daha bulan Arjantin, rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Arjantin'in yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu.

Turnuvanın diğer çeyrek final eşleşmelerinde Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak.

 

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