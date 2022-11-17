Arjantin'de Nicolas Gonzalez yerine Angel Correa kadroya dahil edildi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı'nda, kas sakatlığı geçiren Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya davet edildi.

Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gonzalez'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Teknik direktör Lionel Scaloni, bu gelişmenin ardından Atletico Madrid forması giyen 27 yaşındaki Angel Correa'yı kadroya çağırdı.

ANGEL CORREA'NIN ATLETİCO MADRİD KARNESİ

Angel Correa, bu sezon Atletico Madrid formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle skora etki etti.