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Spor

Arjantin'i yıkan plan! Jorge Jesus etkisi...

Dünya Kupası C grubu ilk maçında favori Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Oyun anlayışında ki Jorge Jesus tarzı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

22 Kasım 2022 Salı 19:39 - Güncelleme:
Arjantin'i yıkan plan! Jorge Jesus etkisi...
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Katar 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, kupa favorilerinden Arjantin'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda ofansif olarak silik bir oyun izletseler de, defansif anlamda Arjantin Milli Takımı'na büyük sorunlar çıkardılar.

BAMBAŞKA BİR İKİNCİ YARI

İkinci yarı itibari ile bambaşka bir takıma dönüşen Suudi Arabistan, Messi ve arkadaşlarına zor anlar yaşattılar.

İlk yarıda birçok pozisyon bulmasına rağmen değerlendiremeyen Arjantin sahadan boynu bükük ayrıldı.

JORGE JESUS ETKİSİ

İlk yarıda Arjantinli hücum oyucularının birçok kez ofsayta düşmesi akıllara Jorge Jesus futbolunu getirdi. Mevcut Suudi Arabistan takımından birçok oyuncu Jorge Jesus Al-Hilal'i çalıştırırken Portekizli hocanın öğrencisiydi.

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