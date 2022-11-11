Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Arjantin Milli Takımı'nın, Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Lionel Scaloni, tarihinin üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Arjantin'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu duyurdu.



Sakatlığı bulunan Romalı Paulo Dybala ve sakatlığı nedeniyle Paris Saint-Germain'in son maçında oynayamayan Lionel Messi, kadroya dahil edildi.

C Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile mücadele edecek Arjantin'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

KALECİ: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)

DEFANS: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sporting Lizbon), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Juan Foyth (Villarreal)

ORTA SAHA: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodriguez (Real Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

FORVET: Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez, Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).