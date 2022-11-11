İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2022 Pazar / 19 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Spor

Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

11 Kasım 2022 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu
ABONE OL

Arjantin Milli Takımı'nın, Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Lionel Scaloni, tarihinin üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Arjantin'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu duyurdu.

Sakatlığı bulunan Romalı Paulo Dybala ve sakatlığı nedeniyle Paris Saint-Germain'in son maçında oynayamayan Lionel Messi, kadroya dahil edildi.

C Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile mücadele edecek Arjantin'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

KALECİ: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)

DEFANS: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sporting Lizbon), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Juan Foyth (Villarreal)

ORTA SAHA: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodriguez (Real Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

FORVET: Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez, Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.