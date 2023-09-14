Arjantinli golcü resmen Çaykur Rizespor'da

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Adolfo Gaich'i 1 yıllığına renklerine bağladı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun transferi için Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile anlaşma sağlandığı vurgulanarak, "Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki Arjantinli milli santrfor Adolfo Gaich, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. " ifadelerine yer verildi.
Çaykur Rizespor'umuz Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Adolfo Gaich'i kadrosuna kattı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 14, 2023
Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki Arjantinli Milli santrafor Adolfo Gaich, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Yeni... pic.twitter.com/TEsWi0KTd7