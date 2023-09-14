Arjantinli golcü resmen Çaykur Rizespor'da

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Adolfo Gaich'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun transferi için Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile anlaşma sağlandığı vurgulanarak, "Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki Arjantinli milli santrfor Adolfo Gaich, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. " ifadelerine yer verildi.