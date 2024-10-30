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Spor

Arkas Spor, deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

30 Ekim 2024 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
Arkas Spor, deplasmanda set vermeden kazandı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Arkas Spor, Ziraat Bankkart'a konuk oldu.

TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanan mücadeleyi Arkas Spor 3-0 kazandı.

Arkas Spor, bu galibiyetle beraber ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Eser Türkoğlu

Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Clevenot, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Hilmi Şahin, Stern, Zonca, Hacı Şahin)

Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel (Cansın Savcı, Abdulsamet Yalçın, Emir Kaan Öztürk)

Setler: 23-25, 14-25, 21-25

Süre: 91 dakika (32, 26, 33)

  • Arkasspor
  • EfelerLigi
  • Ziraat Bankkart

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