İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2023 Pazar / 16 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7087
  • EURO
    20,0091
  • ALTIN
    1122.87
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arkas Spor evinde Altekma'yı rahat yendi
Spor

Arkas Spor evinde Altekma'yı rahat yendi

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

AA8 Ocak 2023 Pazar 18:13 - Güncelleme:
Arkas Spor evinde Altekma'yı rahat yendi
ABONE OL

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. haftasında iki İzmir ekibinin karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

ARKAS SPOR: Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)

ALTEKMA: Kadir Cin, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Kerem Yaman, Görkem Yazgan, Altay Demirci, Selman Ateş)

SETLER: 23-25, 25-20, 25-18, 25-21

SÜRE: 107 dakika (30, 30, 24, 23)

  • arkas spor
  • altekma
  • efeler ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.