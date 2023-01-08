Arkas Spor evinde Altekma'yı rahat yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. haftasında iki İzmir ekibinin karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.
SALON: Atatürk Voleybol
HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz
ARKAS SPOR: Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)
ALTEKMA: Kadir Cin, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Kerem Yaman, Görkem Yazgan, Altay Demirci, Selman Ateş)
SETLER: 23-25, 25-20, 25-18, 25-21
SÜRE: 107 dakika (30, 30, 24, 23)