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Spor

Arkas Spor, Valsa Group'a 3-0 mağlup oldu

Erkekler CEV Kupası mücadelesinde Arkas Spor, Valsa Group'a 3-0 mağlup oldu.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Arkas Spor, Valsa Group'a 3-0 mağlup oldu
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Voleybolda Erkekler CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Arkas Spor, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Valsa Group'a 3-0 yenildi.

Daha önce Arkas Spor'da mücadele eden milli voleybolcu Adis Lagumdzija, Valsa Group formasıyla hem İzmir temsilcisine hem de kardeşi Mirza Lagumdzija'ya rakip oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Aralık Çarşamba günü İtalya'nın Modena kentinde oynanacak.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Enis Ali Ay (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı)

Valsa Group: Ngapeth, Bossi, Adis Lagumdzija, Rinaldi, Krick, Bruninho (Rossini, Gollini, Salsi, Sala, Marechal, Sanguinetti)

Setler: 20-25, 25-27, 18-25

Süre: 74 dakika (21, 29, 24)

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