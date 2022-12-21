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Spor

Arkas Spor yarı finalde

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final mücadelesinde Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 20:14 - Güncelleme:
Arkas Spor yarı finalde
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Arkas Spor, adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Ozan Çağ Sarıkaya, Can Kayışoğlu

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Mustafa Cengiz)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke, Bahov (Caner Ergül, Burak Çevik, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık, Erenhan Can, Berk Dilmenler)

Setler: 26-28, 25-14, 25-23, 25-16

Süre: 103 dakika (31, 24, 26, 22)

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