Arkas Spor, Mustafa Cengiz, Bertuğ Öndeş ve Caner Dengin'le yollarının ayrıldığını duyurdu.

Arkas Spor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirerek şampiyonluk için play-off oynama hakkı kazandı. Yarı finalde ligi lider olarak tamamlayan Halkbank'la eşleşen İzmir temsilcisi, seriyi 2-0 kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Arkas Spor, Mustafa Cengiz, Bertuğ Öndeş ve Caner Dengin'le yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İzmir temsilcisinin bu ayrıklardan sonra da transfer çalışmalarına hız kazandıracağı öğrenildi.