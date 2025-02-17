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Spor

Arkas Spor'da hedef Dörtlü Final

Arkas Spor, Kupa Voley Erkekler çeyrek final mücadelesinde yarın Ankara'da Ziraat Bankkart'a konuk olacak.

IHA17 Şubat 2025 Pazartesi 10:33 - Güncelleme:
Arkas Spor'da hedef Dörtlü Final
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Kupa Voley Erkekler çeyrek final mücadelesinde Arkas Spor, yarın deplasmanda Ziraat Bankkart'a konuk olacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan ekip adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Ziraat Bankkart karşısında iyi bir oyun sergileyerek tur atlamak istediklerini ifade etti.

Uğur Özden, maç öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan ekip adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Takımımıza güveniyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz."

İki ekip bu sezon Efeler Ligi'nde karşılaştıkları iki müsabakada birer galibiyet almayı başardı.

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