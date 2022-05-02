İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2022 Pazartesi / 1 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8971
  • EURO
    15,6592
  • ALTIN
    890.679
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arkas Spor'u yenen Fenerbahçe lig 3.'sü oldu
Spor

Arkas Spor'u yenen Fenerbahçe lig 3.'sü oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off üçüncülük serisinin ikinci maçında Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta seride 2-0 öne geçerek ligi üçüncü sırada tamamladı.

2 Mayıs 2022 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
ABONE OL

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Rakibini 3-2 mağlup eden sarı lacivertliler seride 2-0 öne geçerek ligi üçüncü sırada tamamladı.

Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Enis Ali Ay, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Candido, Hoag, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Erhan Hamarat, Burutay Subaşı)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar, İzzet Ünver)

Setler: 19-25, 23-25, 25-20, 25-23, 13-15

Süre: 125 dakika (24, 30, 24, 29, 18)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.