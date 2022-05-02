Arkas Spor'u yenen Fenerbahçe lig 3.'sü oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Rakibini 3-2 mağlup eden sarı lacivertliler seride 2-0 öne geçerek ligi üçüncü sırada tamamladı.
Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Enis Ali Ay, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Candido, Hoag, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Erhan Hamarat, Burutay Subaşı)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar, İzzet Ünver)
Setler: 19-25, 23-25, 25-20, 25-23, 13-15
Süre: 125 dakika (24, 30, 24, 29, 18)