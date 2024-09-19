Arkas Spor'un Balkan Kupası'nda ilk rakibi Steaua Bükreş

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, bugün Yunanistan'ın Selanik kentinde başlayacak Balkan Kupası ilk maçında yarın Romanya'dan Steaua Bükreş'le karşılaşacak.
Toplam 6 takımın 2 grupta mücadele edeceği organizasyonda birinciliğe ulaşan ekip, yoluna CEV Challenge Kupası'nda devam edecek.
Arkas Spor, Sırbistan'dan Radnicki ve Romanya'dan Steaua Bükreş takımları ile B Grubu'nda yer alacak.
İlk maçında yarın saat 17.00'de Selanik'teki Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda Steaua Bükreş'le karşılaşacak İzmir temsilcisi, 21 Eylül Cumartesi günü aynı saatte Radnicki ile mücadele edecek.
Arkas Spor grubu lider bitirmesi halinde 22 Eylül Pazar günü saat 21.00'de şampiyonluk maçına çıkacak.
Balkan Kupası'nın birincisi CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşecek.