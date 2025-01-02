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Spor

Arkas Spor'un rakibi Altekma

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ikinci yarının ilk maçında İzmir ekibi Altekma'yı konuk edecek.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Arkas Spor'un rakibi Altekma
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ikinci yarının ilk maçında 4 Ocak Cumartesi günü İzmir ekibi Altekma'yı konuk edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Altekma mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Yeni yıla galibiyetle başlamak istiyoruz. Bu maça iyi hazırlandık ve taraftarlarımızın desteğiyle kazanan taraf olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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