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Spor

Arkasspor, Şampiyonlar Ligi'nden çekildi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki temsilcimiz Arkasspor, turnuvadan çekilme kararı aldı.

DHA08 Şubat 2021 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:16
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CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa'da oynanan ilk etap müsabakalarında takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayılan Arkasspor, yarın İtalya'da başlayacak rövanş maçlarına çıkmama kararı aldı. İzmir temsilcisinin tur atlama şansının mucizelere kalması ve salgından korunmak amacıyla bu kararı aldığı öğrenildi. Kararını CEV'e ileten mavi-beyazlılar grupta yarın Sir Sicoma Monini, çarşamba günü Tours VB, perşembe günü ise Cucine Lube ile oynanması gereken müsabakalarda yine 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Bu kararla Avrupa'da bu sezon Arkasspor'un Şampiyonlar Ligi macerası başlamadan bitti.

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