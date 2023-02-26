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Spor

Armand Duplantis'ten sırıkla atlamada 6. kez dünya rekoru

İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait olan dünya rekorunu 6,22 metre ile kırarak geliştirdi.

AA26 Şubat 2023 Pazar 14:28 - Güncelleme:
Armand Duplantis'ten sırıkla atlamada 6. kez dünya rekoru
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Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,22 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.

Dünya Atletizm Birliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Duplantis, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentindeki Dünya Salon Turu organizasyonunda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, 6. kez yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

İsveçli atlet, ilk olarak Şubat 2020'de Torun'da 6,17 metre, ardından bir hafta sonra Glasgow'da 6,18 metreyi geçme başarısı gösterdi.

23 yaşındaki atlet, bir sonraki dünya rekoru için iki yıl beklemek zorunda kaldı. 7 Mart 2022'de Belgrad'da 6,19 metreyi geçti ve 13 gün sonra yine aynı kentteki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak çıtayı 6,20 metreye yükseltti.

İsveçli atlet, dört ay sonra, Oregon'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6.21 metreyi geçerek ilk kez açık havada dünya rekoruna ulaştı. Son olarak da Duplantis, Clermont-Ferrand'da 6,22 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu geliştirdi.

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