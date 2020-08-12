Armand Gnanduillet'ten Altay'a 2 yıllık imza

DHA 12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:43 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:43

TFF 1. Lig'de geçen sezon ıskaladığı Süper Lig hedefine yeni sezonda ulaşmak için çok iddialı bir kadro kuran Altay, prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İngiltere ekiplerinden Blackpool'da forma giyen 27 yaşındaki forvet, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Asbaşkan Barış Ekmekçioğlu ve Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'un da katıldığı törenle imzayı attı.

Son 4 sezondur Blackpool'da oynayan, kariyerinde daha önce Le Havre 2 ile İngiliz alt liglerinde Chesterfield, Oxford United, Stevenage ve Leyton Orient'te oynayan Gnanduillet, Afyon kampına katılacak. 1.93 boyundaki oyuncu geçen sezon 36 maçta 18 gol kaydetti. Altyapısında yetişen stoper Cenk Özkacar'ı Fransız ekiplerinden Lyon'a dev bir bonservis geliriyle satan Altay, transferde daha önce 1. Lig'den birçok tecrübeli yıldızı renklerine bağlamıştı.