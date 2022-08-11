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Spor

Arnaud Jerald serbest dalışta dünya rekoru kırdı

Bahamalar'da her yıl düzenlenen Vertical Blue adlı serbest dalış yarışmasında Arnaud Jerald, sabit ağırlık çift palet branşında 120 metrelik dalışıyla dünya rekorunu kırdı

IHA11 Ağustos 2022 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
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Fransız sporcu Arnaud Jerald, Bahamalar'da katıldığı yarışmada sabit ağırlık çift palet branşında 120 metrelik dalışıyla dünya rekorunu kırdı. Milli sporcu Şahika Ercümen ise 88 metreye dalarak paletsiz ip destekli Türkiye rekorunu kırdı

Fransız sporcu Arnaud Jerald, serbest dalışta yine rekora imza attı. Bahamalar'da her yıl düzenlenen Vertical Blue adlı serbest dalış yarışmasına katılan Jerald, 120 metre derinliğe inerek sabit ağırlık çift palet branşında dünya rekorunu kırarken, dalışı 3 dakika 34 saniye sürdü.

Yarışmada milli sporcu Şahika Ercümen ise 88 metreye dalarak paletsiz ip destekli Türkiye rekorunu kırdı. Ercümen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 88 metreye dalarak Paletsiz ip destekli Türkiye rekorunu kırdık. Bu yarışmada beni en çok zorlayan disiplin oldu, 2 kırmızı kart sonrası hala bu dalışı denemeye cesaret edip başarılı yapabildiğim için çok mutluyum. Tüm destekleriniz için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

  • Arnaud Jerald
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