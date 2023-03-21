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Spor

Arnaut Danjuma: Ramazan'ı dört gözle bekliyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Arnaut Danjuma, yaklaşan Ramazan ayı hakkında açıklamalarda bulundu.

21 Mart 2023 Salı 18:21 - Güncelleme:
Arnaut Danjuma: Ramazan'ı dört gözle bekliyorum
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Tottenham'ın Hollandalı yıldızı Arnaut Danjuma, yaklaşan Ramazan ayıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Danjuma, "Ramazan benim için hep heyecan verici olmuştur. Açıkçası, sezon dışında olsaydı daha kolay olurdu ama oruçta en kritik konu doğru beslenme. Ramazan 1 ay sürdüğü için bir sporcu belli besin değerlerine ulaşmaktan vazgeçemez. Ben her Ramazan ayında aynı şef ile çalışıyorum. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Ramazan aylarında vücut olarak hep yenilenmişimdir, yine öyle olacak." dedi.

"ZATEN HER GECE NAMAZA KALKIYORUM"

Hollandalı oyuncu, "Profesyonel bir futbolcu için en önemli değişiklik, gece yarısında uyanmak ve normalden daha uzun süre ayakta kalmak. İnsanlar, yemek yemek için kalktığımızı düşünebilir ama hayır. Ben her gece namaz kılmak için kalkıyorum zaten. Buna ek olarak şimdi biraz da yemek yiyorum." ifadelerini kullandı.

"ORUÇ, BİLİMSEL AÇIDAN MÜTHİŞ!"

Danjuma, "Oruç tutmaya dini açıdan bakmasanız bile, bilimsel açıdan faydaları muazzamdır. Beden, zihin ve sinir sistemi için birçok yönden faydası vardır. Ramazan'ı dört gözle bekliyorum. Oruç tutarken yine aynı seviyede antrenman yapabiliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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