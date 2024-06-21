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Spor

Arnautovic: Bizim için çok önemli bir galibiyet

Avusturya'nın deneyimli golcüsü Marko ArnautoviC, Polonya karşısında aldıkları galibiyet sonrası 'Bizim için çok önemli bir galibiyetti, hepimiz çok mutluyuz çünkü bu maça çok iyi hazırlandık. Sonunda kazanmayı hak ettik.' yorumunda bulundu.

21 Haziran 2024 Cuma 23:00 - Güncelleme:
Arnautovic: Bizim için çok önemli bir galibiyet
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Avusturya'nın golcü oyuncusu Marko Arnautovic, EURO 2024'te 3-1 kazanılan Polonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Marko Arnautovic maçı değerlendirerek, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti, hepimiz çok mutluyuz çünkü bu maça çok iyi hazırlandık. Sonunda kazanmayı hak ettik.' dedi.

Yıldız oyuncu sözlerine devam ederek, 'Fransa karşısındaki performansımız fena değildi ama bugün ileride daha direkt olmak istedik ve sınırlarımızı zorladık. Bu gerçekleştiğinde gerçekten iyi bir takım oluyoruz ve bugün bunu kanıtladık." yorumunu yaptı.

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