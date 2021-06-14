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Spor

Arnautovic ''ırkçı'' değil, öfkeliymiş!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic, özür diledi.

AA14 Haziran 2021 Pazartesi 17:02 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:02
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Arnautovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın heyecanıyla bazı "öfkeli" kelimeler kullandığını savunarak, "Özellikle Kuzey Makedonyalı ve Arnavut arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Açıkça ifade etmek isterim ki ben ırkçı değilim." ifadelerini kullandı.

Sırbistan basınında yer alan haberde, Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfür ettiği öne sürülmüştü.

Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise eliyle takım arkadaşının ağzını kapatmaya çalışmıştı.

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