Arnavutluk ve Moldova maçlarında kale Uğurcan Çakır'ın

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22’sinde Arnavutluk 25’in de ise Moldova maçlarında milli takımın başında olacağı açıklanan Şenol Güneş, çalışmalara tam gaz devam ederken tecrübeli teknik adamın kafasındaki kadroyu yavaş yavaş şekillendirdiği öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN PRENSİ UĞURCAN ÇAKIR

Kayserispor – Beşiktaş maçında yıldız futbolcu Deniz Türüç’ü cebine koyan Şenol Güneş’in kaleyi teslim edeceği oyuncu da belli oldu. Volkan Demirel – Arda Turan- Burak Yılmaz gibi yıldızlara açık kapı bırakan Güneş’in ‘1’ numaralı isminin Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır olacağı ortaya çıkarken, başarılı çalıştırıcının Moldova ve Arnavutluk maçlarında Uğurcan’ın performansını görmek istediği belirtildi.

TÜRKİYE'DE YETENEKLİ KALECİ BİR HAYLİ FAZLA

Daha önce milli takımların alt kategorilerinde görev alan ve U19-20-21’de toplamda 9 kez forma giyen 22 yaşındaki Uğur’un yeterli ve hazır olduğu bildirilirken, Şenol Güneş’in Uğur’un yanı sıra Bursaspor’da oynayan Okan Koçuk ve Muhammet Şengezer’i de görmek istediği ifade edildi. A Milli Takıma yeni bir soluk getirmek isten 66 yaşındaki teknik adamın kalede herhangi bir problem yaşamayacağı tahmin edilirken, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en az gol yiyen eldivenlerinden biri olan Mert Günok’un daha önce 6 kez milli takıma seçilmesi Şenol Güneş’in ‘kalede’ elini bir hayli güçlendireceği düşünülüyor.