18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4763
  • 6,1388
  • 227.675
  • 101.907
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Arnavutluk ve Moldova maçlarında kale Uğurcan Çakır'ın

Milli takımın başında Moldova ve Arnavutluk maçlarına çıkmaya hazırlanan Şenol Güneş'in kaleyi Uğurcan Çakır'a vereceği düşünülüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

22’sinde Arnavutluk 25’in de ise Moldova maçlarında milli takımın başında olacağı açıklanan Şenol Güneş, çalışmalara tam gaz devam ederken tecrübeli teknik adamın kafasındaki kadroyu yavaş yavaş şekillendirdiği öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN PRENSİ UĞURCAN ÇAKIR

Kayserispor – Beşiktaş maçında yıldız futbolcu Deniz Türüç’ü cebine koyan Şenol Güneş’in kaleyi teslim edeceği oyuncu da belli oldu. Volkan Demirel – Arda Turan- Burak Yılmaz gibi yıldızlara açık kapı bırakan Güneş’in ‘1’ numaralı isminin Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır olacağı ortaya çıkarken, başarılı çalıştırıcının Moldova ve Arnavutluk maçlarında Uğurcan’ın performansını görmek istediği belirtildi.

TÜRKİYE'DE YETENEKLİ KALECİ BİR HAYLİ FAZLA

Daha önce milli takımların alt kategorilerinde görev alan ve U19-20-21’de toplamda 9 kez forma giyen 22 yaşındaki Uğur’un yeterli ve hazır olduğu bildirilirken, Şenol Güneş’in Uğur’un yanı sıra Bursaspor’da oynayan Okan Koçuk ve Muhammet Şengezer’i de görmek istediği ifade edildi. A Milli Takıma yeni bir soluk getirmek isten 66 yaşındaki teknik adamın kalede herhangi bir problem yaşamayacağı tahmin edilirken, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en az gol yiyen eldivenlerinden biri olan Mert Günok’un daha önce 6 kez milli takıma seçilmesi Şenol Güneş’in ‘kalede’ elini bir hayli güçlendireceği düşünülüyor.

E-devlet üzerinden abonelik işlemleri yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Pakistan hava sahası açıldı

Pakistan hava sahası açıldı

Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da bir askerimiz şehit oldu

12 bin yıllık tarihe "nanoteknolojik" koruma

12 bin yıllık tarihe 'nanoteknolojik' koruma

'Millet bilse CHP’ye oy vermez'

'Millet bilse CHP’ye oy vermez'

CHP'de büyük panik: AK Parti 'Banko'

CHP'de büyük panik: AK Parti 'Banko'

CHP'li İmamoğlu ve Akgün'ün 'UYAP faresi'nin kimliği belli oldu

CHP'li İmamoğlu ve Akgün'ün 'UYAP faresi'nin kimliği belli oldu

Doç. Dr. Eraslan: Momo için bilinçlendirme eğitimleri verilecek

Doç. Dr. Eraslan: Momo için bilinçlendirme eğitimleri verilecek
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

Hem komutan hem anne

Hem komutan hem anne

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Rusya, 3 milyar $ karşılığında nükleer denizaltısını kiraladı

Rusya, 3 milyar $ karşılığında nükleer denizaltısını kiraladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA