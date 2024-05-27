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Spor

Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu açıklandı! Süper Lig'den 2 isim...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Arnavutluk Milli Takımı'nın kadrosu belli olurken, Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj da kadroda yer aldı.

IHA27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:29 - Güncelleme:
Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu açıklandı! Süper Lig'den 2 isim...
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Arnavutluk'un aday kadrosu belli oldu. Açıklanan listede Süper Lig'de forma giyen Ernest Muçi ile Rey Manaj da yer aldı.

Kadroda bulunan isimler şöyle:

"Etrit Berisha, Elhan Kastrati, Simon Simoni, Thomas Strakosha, Naser Aliji, Arling Ajeti, Ivan Balliu, Berat Gjimshiti, Elseid Hysaj, Ardian Ismajli, Marash Kumbulla, Enea Mihaj, Mario Mitaj, Amir Abrashi, Kristjan Asllani, Nedim Bajrami, Medon Berisha, Klaus Gjasula, Qaım Laçi, Ernest Muçi, Ylber Ramadani, Jasir Asani, Armando Broja, Mirlind Daku, Arber Hoxha, Rey Manaj, Taulant Seferi."

Arnavutluk, EURO 2024 B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak.

  • Arnavutluk Milli Takımı
  • Ernest Muçi
  • Rey Manaj

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