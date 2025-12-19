İSTANBUL 14°C / 7°C
Arne Slot: Brighton'a kırmızı kart çıkmadı

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımın oyun olarak doğru yönde ilerlediğini ancak istikrar için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 17:59 - Güncelleme:
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımın oyun gelişimi ve hakem kararlarının etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, istedikleri seviyeye yaklaştıklarını ancak istikrar için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"TAKIMI GÖRMEK İSTEDİĞİM NOKTAYA DOĞRU İLERLİYORUZ"

Sezon başında yapılan değişikliklerin zaman gerektirdiğini belirten Slot, "Takımı görmek istediğim noktaya doğru ilerliyoruz. Bu süreçte inişler ve çıkışlar yaşanması çok normal. Yaz aylarında bilinçli tercihler yaptık ve buna uyum sağlamak zaman alıyor" dedi.

"HAKEM KONUSUNDA ÇOK ŞANSLI OLMADIK"

Hakem kararlarına da değinen Slot, Liverpool'un bu sezon şanssızlık yaşadığını ifade etti: "Hakem kararları konusunda çok şanslı olmadık. Cumartesi günü de Brighton'a kırmızı kart çıkmadı. Ancak bu kez oyunumuzu etkilemedi."

"LIVERPOOL'UN BU STANDRDA GELMESİ GEREKİYOR"

Deneyimli teknik adam, hedeflerinin bu tür etkenlerden bağımsız bir takım yaratmak olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli olan, hakem kararlarının oyunumuzu etkilemeyeceği bir seviyeye ulaşmak. Liverpool'un bu standarda gelmesi gerekiyor."

