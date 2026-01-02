Arne Slot: Bu sezon sadece bir penaltı kazandık

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, bu sezon yeterince penaltı kazanamadıklarını söyledi.

Liverpool, ligde son oynadığı maçta sahasında Leeds United ile karşılaştı ve maç 0-0 sona erdi. Liverpool, bu karşılaşmada Hugo Ekitike ve Jaka Bijol arasında ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Bu maçın ardından konuşan Arne Slot, sezon özelinde penaltı tepkisinde bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Futbolcularınızı rakip ceza sahası içerisinde kendilerini yere bırakmaları konusunda teşvik eder misiniz?" sorusunun ardından, "Hayır. Yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden Arne Slot, penaltı konusunda, "Bir sezonda hak ettiğinizi aldığınızı düşünmüyorum. Bazen işler aleyhinize, bazen de lehinize gelişir. Buna inanıyorum." diye konuştu.

Arne Slot, "Bu sezon sadece bir penaltı kazandığımızı söyleyebilirim. Topa en çok sahip olan ve rakip ceza sahası içinde ve çevresinde oynayan bir takım için oldukça şaşırtıcı. Ama futbolculardan rakip ceza sahasında kendilerini yere bırakmalarını istemeyeceğim. Şimdi size bunun için onları ödüllendireceğimi söylersem, muhtemelen bir daha asla penaltı kazanamayız! Yani hayır!" sözlerini sarf etti.