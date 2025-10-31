İSTANBUL 19°C / 11°C
  Arne Slot için kritik 3 maç: Liverpool'da sabır sınırda
Spor

Arne Slot için kritik 3 maç: Liverpool'da sabır sınırda

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Arne Slot yönetiminde zor günler geçiriyor. İngiliz ekibi, son 15 maçta 8 galibiyet ve 7 yenilgiyle beklentilerin uzağında kaldı.

31 Ekim 2025 Cuma 07:46
Arne Slot için kritik 3 maç: Liverpool'da sabır sınırda
Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, teknik direktör Arne Slot yönetiminde zor bir dönemden geçiyor. Takımın beklentilerin uzağında kalan performansı, kulüp yönetimini ciddi kararların eşiğine getirdi.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, kulüp yetkilileri Hollandalı çalıştırıcının geleceğini belirleyecek süreci netleştirdi.

Buna göre 47 yaşındaki Arne Slot'un Liverpool'daki kaderi, önlerinde bulunan üç zorlu mücadele sonrasında belli olacak. Slot'un görevine devam edebilmesi için Aston Villa, Real Madrid ve ezeli rakip Manchester City karşısında tatmin edici sonuçlar elde etmesi gerekiyor.

1.60'LIK ORTALAMA

2025/26 sezonunda Liverpool'un başında 15 maça çıkan Slot, 8 galibiyet ve 7 yenilgi alarak maç başına 1.60 puan ortalaması yakaladı.

DÖNÜM NOKTASI

Bir şampiyon takımdan beklenen seviyenin oldukça gerisinde kalan bu performans, kulüp yönetiminde sabır sınırlarının zorlanmasına neden oldu. Önümüzdeki üç maç, hem Liverpool'un geleceğini hem de Arne Slot'un teknik direktörlük kariyerini belirleyecek dönüm noktası olacak.

