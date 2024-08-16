Arne Slot'tan Martin Zubimendi açıklaması!

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, ismi uzun süre Liverpool ile anılan Real Sociedadlı futbolcu Martin Zubimendi için konuştu.

Transferle ilgili konuşan Slot, Zubimendi'nin Liverpool'a gelmek istemediğini söyleyerek, "Kadromuzun gerçekten güçlü olduğunu, dolayısıyla güçlendirilecek oyuncu bulmanın kolay olmadığını defalarca söyledim. Zubimendi de onlardan biriydi ama o buraya gelmemeyi tercih etti, bu yüzden önümüze bakacağız.' dedi.

Sözlerine devam eden Slot, 'Elimizde olan oyuncularla iyi bir yerdeyiz ve Richard arka planda kadroyu geliştirmeye çalışıyor. Zubimendi gelmek istemedi. Richard her şeyi denedi ama olmadı.' ifadelerini kullandı.