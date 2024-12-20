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Spor

Arne Slot'tan Tottenham'a övgü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Hollandalı çalıştırıcısı Arne Slot, Tottenham hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

20 Aralık 2024 Cuma 18:40 - Güncelleme:
Arne Slot'tan Tottenham'a övgü
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Hollandalı çalıştırıcısı Arne Slot, Tottenham hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Slot, özellikle Tottenham'ın Manchester City karşısındaki galibiyetini överek, rakip takımın performansını ve teknik direktör Ange Postecoglou'nun çalışmalarını takdir etti.

46 yaşındaki teknik adam, "Tottenham'ı izlemek her zaman büyük bir keyif. Her takım Manchester City'yi bizim ve Tottenham'ın yendiği gibi yenemez. Tottenham bunu hak etti, tüm maçı domine etti. Ange orada harika işler yapıyor." ifadelerini kullandı.

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