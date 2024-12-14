İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2024 Cumartesi / 13 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arnold'dan yeni sözleşme açıklaması
Spor

Arnold'dan yeni sözleşme açıklaması

Liverpool forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Trent Alexander-Arnold, yeni sözleşme konusunda açıklamada bulundu.

14 Aralık 2024 Cumartesi 17:17 - Güncelleme:
Arnold'dan yeni sözleşme açıklaması
ABONE OL

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Trent Alexander-Arnold, geleceğiyle ilgili konuştu.

İngiliz yıldız yaptığı açıklamada, "20 yıldır Liverpool'dayım. 4-5 kez sözleşme imzaladım ve bunların hiçbiri kamuoyu önünde, açık bir şekilde olmadı. Bu da öyle olmayacak." ifadelerini kullandı.

Arnold'un bu açıklaması, kariyerine Liverpool'da devam edeceği yönünde yorumlandı.

26 yaşındaki futbolcunun adı uzun süredir İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor.

Liverpool altyapısından yetişen Arnold, İngiliz ekibinde toplamda 8 kupa kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.