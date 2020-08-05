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Spor

Arouna Kone Sivasspor'da kalıyor

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Arouna Kone, kırmızı beyazlı kulüple yeniden anlaştı.

IHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:58
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DG Sivasspor, Fildişi Sahilli futbolcusu Arouna Kone ile sözleşme yenileme konusunda prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Kone ile yeniden prensipte anlaşmaya vardı. Sözleşmesi sona eren Kone ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan Yiğidolar, deneyimli isimle sadece ücret için görüşme yapacak. 36 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da Sivasspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Arouna Kone geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı forma altında 33 maça çıkarken, 7 kez gol atıp 4 kez de asist yapma başarısı göstermişti.

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