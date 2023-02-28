İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2023 Salı / 10 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8939
  • EURO
    20,0529
  • ALTIN
    1103.57
  • BIST100
    5197.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsen Zakharyan için Galatasaray cevabı
Spor

Arsen Zakharyan için Galatasaray cevabı

Adı Galatasaray'ın gündemine gelen Arsen Zakharyan için Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Valeriy Karpin, açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2023 Salı 00:51 - Güncelleme:
Arsen Zakharyan için Galatasaray cevabı
ABONE OL

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin, bir röportaj verdi.

Karpin, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ın yurt dışına transferi konusunda ne tavsiye verebileceğinin sorulması üzerine, bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

Karpin, "Zakharyan için yaz transfer döneminde Chelsea, kış transfer döneminde Galatasaray'ın adı geçti. Ona ne tavsiye edersiniz?" şeklinde gelen soruya, "Dürüst olmak gerekirse, ona ne diyebileceğimi bilmiyorum. Her şeyden önce kendi geleceğine karar vermeli." cevabını verdi.

"GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"

19 yaşındaki Zakharyan daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olmayacağını söylemişti. Rus futbolcu, "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." diye konuşmuştu.

Dinamo Moskova'da bu sezon 23 maça çıkan Zakharyan 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.