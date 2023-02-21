Arsen Zakharyan'dan Galatasaray açıklaması

Rus ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan'ın, Galatasaray'ın hedefleri arasında olduğu iddia ediliyor.

Orta saha oyuncusu transfer iddiaları hakkında Rus basınına konuştu.

"GALATASARAY'DA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"



Zakharyan Championat'a yaptığı açıklamada; "Kişisel nedenlerden dolayı kariyerime Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyorum." dedi.

"İDDİALAR YALAN"



Diğer taraftan oyuncun kardeşi David de açıklamasında; "Tek cümleyle söyleyebilirim ki; bu iddialar yalan." sözlerini sarf etti.

19 yaşındaki yıldız adayı bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı.

Zakharyan, 6 kez Rus Milli Takımı forması giydi. Bonservis değerinin ise 15 milyon euro olarak bilinmektedir.