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Spor

Arsen Zakharyan'ın menajerinden açıklama! ''Arsen ve ben...''

Ocak ayı transfer dönemine tıpkı sezon başında olduğu gibi hızlı bir giriş yapan Galatasaray'ın sıradaki hedefinin Arsen Zakharyan olduğu iddia edildi. Bunun üzerine genç oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

SporX19 Şubat 2023 Pazar 15:05 - Güncelleme:
Arsen Zakharyan'ın menajerinden açıklama! ''Arsen ve ben...''
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Transfer döneminde kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve SaM Adekugbe ile güçlendiren Galatasaray da gözler Arsen Zakharyan transferine çevrildi.

Galatasaray ve Dinamo Moskova'nin Zakharyan transfer için görüşmelere devam ettiği iddia edildi.

Rus basınına yansıyan haberlere göre Dinamo Moskova'nin Galatasaray'dan 15 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

Zakharyan'in ise sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2 -2.5 milyon Euro talep edebileceği vurgulandı.

Arsen Zakharyan'in Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları Rus basınında da yer almaya başladı. Genç oyuncunun menajeri Pave Andreev, Zakharyan hakkında açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro alacağı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Pavel Andreev, "Arsen ve ben bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

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