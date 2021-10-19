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  • Arsenal, 1 puanı 90+5'te Lacazette ile aldı
Spor

Arsenal, 1 puanı 90+5'te Lacazette ile aldı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak namağlup serisini 5 maça çıkardı.

19 Ekim 2021 Salı 00:47 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 00:47
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İngiltere Premier Lig'de 8. haftanın kapanışının yapıldığı maçta Arsenal, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Son anlara 2-1 geride giren Arsenal, 90+5. dakikada Lacazette'nin attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Arsenal'ın diğer golü 8. dakikada Aubameyang'dan geldi.

Crystal Palace'ın gollerini 50. dakikada Benteke ve 73. dakikada Edouard kaydetti. Bu sonuçla Crystal Palace'ın puanı 8 oldu. Arsenal ise 11 puana ulaştı.

ARSENAL 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

İngiltere Premier Lig'e iyi başlayamayan ve ilk 3 maçında yenilen Arsenal, sonrasında çıktığı 5 maçta yenilmedi. Norwich, Burnley ve Tottenham'ı mağlup eden Arsenal, Brighton ve Crystal Palace maçlarından beraberlikle ayrıldı.

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