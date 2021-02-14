Arsenal, 3 maç sonra Leeds United'a patladı

AA 14 Şubat 2021 Pazar 23:59 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 23:59

Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Leeds United'ı konuk etti.

Arsenal, ikincisi penaltıdan olmak üzere 13, 41 ve 47. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 45. dakikada Hector Bellerin'in attığı gollerle 4-2 galip geldi. Konuk takımın gollerini 58. dakikada Pascal Struijk ve 69. dakikada Helder Costa kaydetti.

Öte yandan Gabonlu golcü futbolcu Aubameyang, Premier Lig kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Arsenal, 34 puanla 10. sıraya çıktı. Leeds United ise 32 puanla 11. sırada yer aldı.