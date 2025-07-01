Arsenal, Ademola Lookman için gün sayıyor

Premier Lig devi Arsenal, geçtiğimiz sezon da istediği yıldız futbolcuya kavuşmak için gün sayıyor.

Alfredo Pedulla'ya göre, Ademola Lookman bu yaz 50 milyon euro artı ek ücretler karşılığında transfer olacak. Haberde, kanat oyuncusunun Premier Lig'e geri dönmeyi hayal ettiği ve Emirates Stadyumu'nun bir sonraki durağı olabileceği belirtiliyor. Arsenal ve Liverpool geçen yaz oyuncuyla ilgili bilgi istemişti ancak Atalanta, yıldızı için herhangi bir teklifi reddetti. Fakat, bu yıl beklenen son gerçekleşecek gibi görünüyor.

Lookman, 2024-25 sezonunu Serie A Altın Ayakkabı yarışında 15 golle üçüncü sırada tamamladı. Atalanta'nın lig tablosunda üçüncü sırada yer alması ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olması için önemli bir rol oynadı.

Verimli kanat oyuncusu, RB Leipzig'de fazlalıktan gereksinime dönüştü ve Atalanta ile Avrupa şampiyonlukları kazandı. Şimdi, üst düzey takımlar onun imzasını gözlüyor, ancak sözleşmesinde iki yıl daha varken, İtalyan takımı onu ucuza bırakmayacak.

Kuzey Londra kulübü Lookman'ın dışında Viktor Gyokeres veya Benjamin Sesko'dan birinin transferini bitirmek için perde arkasında da çalışıyor. Üçüncü sezon üst üste Premier Lig şampiyonluğunu kaybettikten sonra Mikel Arteta hücumunu güçlendirmek için büyük bir uğraş veriyor.