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Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta maçında Arsenal deplasmanda Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.
 
Zirve mücadelesi veren takımlardan Arsenal, ligin ilk yarısının son haftasında Falmer Stadı'nda konuk olduğu Brighton & Hove Albion karşısında 7. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 35. dakikada Jürgen Locadia ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
 
İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
 
Mesut Özil 45 dakika oynadı
 
Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada yerini Alex Iwobi'ye bıraktı.
 
Puanını 38'e çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla 4. sıraya yükselirken, Brighton & Hove Albion ise 22 puanla 13. sırada kaldı.

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