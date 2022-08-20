Arsenal deplasmanda farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Bournemouth deplasmanına konuk oldu.
Arsenal, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, ligde 3'te 3 yaptı.
Mikel Arteta'nın takımına galibiyeti getiren golleri; 5 ve 11. dakikalarda Martin Odegaard ile 54. dakikada William Saliba kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal, Premier Lig'de 9 puana ulaştı. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.
Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, ligin yeni ekiplerinden Fulham'ı ağırlayacak. Bournemouth, Liverpool deplasmanına gidecek.