Arsenal, devre arasında Çağlar Söyüncü için Leicester City'nin kapısını çalacak
Leicester City’deki performansıyla göz dolduran milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’ye Arsenal kancası.
Leicester City'deki futboluyla Premier Lig'in en iyi stoperleri arasına giren Çağlar Söyüncü'ye dev bir talip çıktı.
RESMİ TEKLİF DEVRE ARASI
İngiliz basınına göre savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Arsenal, milli yıldızımızı listesine aldı. Londra kulübünün devre arası resmi teklif yapması bekleniyor.
(Takvim)
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