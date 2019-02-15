İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2782
  • 5,9746
  • 222.732
  • 102.129
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Arsenal dipsiz kuyuda! Napoli ve Chelsea avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi'de BATE Borisov, evinde ağırladığı Arsenal'i 1-0 mağlup ederken Chelsea, İsveç'te Malmö'yü 2-1, Napoli deplasmanda Zurih'i 3-1 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizine Bate Borisov imza attı.

Belarus ekibi BATE, sahasında İngiltere temsilcisi Arsenal'ı 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Avusturya'da Rapid Wien'e konuk olan İtalya temsilcisi Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

İspanya ekibi Sevilla ise İtalya'nın Lazio takımına konuk olduğu maçı, 22. dakikada Wissam Ben Yedder'in bulduğu golle 1-0 kazandı.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 20-21 Şubat'ta oynanacak

Chelsea, İsveç'ten avantajlı dönüyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Malmö ile Chelsea, İsveç'te karşı karşıya geldi. Chelsea, Malmö'yü 2-1 mağlup ederken tur için avantajlı skoru aldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ross Barkley ve 58. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Malmö'nün tek golü 80'de Christiansen'den geldi.

Chelsea ile Malmö, 21 Şubat tarihinde Londra'da rövanş maçında bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

Napoli, İsviçre'den avantajlı döndü

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Napoli, deplasmanda Zurih'i İnsigne, Callejon ve Zielinski'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan ekibi, henüz 11 dakikada Loranzo İnsigne'nin golüyle skoru 1-0'a getirdi.

21. dakikada Napoli'de sahneye Jose Callejon çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 77'yi gösterdiğide Piotr Zielinski, takımı adına 3. golü bulan isim oldu.

83. dakikada Benjamin Kololli, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Mücadelenin rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Napoli'de oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:55.

(sporx)

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Seferler iptal edildi

Seferler iptal edildi

ABD'nin yeni adalet bakanı William Barr

ABD'nin yeni adalet bakanı William Barr

İki ilde eğitime kar engeli

İki ilde eğitime kar engeli

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi

'Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz'

'Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz'

Pompeo kaçamak cevap verdi

Pompeo kaçamak cevap verdi

'Her türlü saldırıya karşılık veririz'

'Her türlü saldırıya karşılık veririz'

Hariri'nin zor anları

Hariri'nin zor anları
 

POPÜLER HABERLER

Süper Ay 19 Şubat akşamı tüm Türkiye´den gözlenecek

Süper Ay 19 Şubat akşamı tüm Türkiye´den gözlenecek

ABD üssü için referanduma gidilecek

ABD üssü için referanduma gidilecek

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA