Arsenal dipsiz kuyuda! Napoli ve Chelsea avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizine Bate Borisov imza attı.

Belarus ekibi BATE, sahasında İngiltere temsilcisi Arsenal'ı 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Avusturya'da Rapid Wien'e konuk olan İtalya temsilcisi Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

İspanya ekibi Sevilla ise İtalya'nın Lazio takımına konuk olduğu maçı, 22. dakikada Wissam Ben Yedder'in bulduğu golle 1-0 kazandı.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 20-21 Şubat'ta oynanacak

Chelsea, İsveç'ten avantajlı dönüyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Malmö ile Chelsea, İsveç'te karşı karşıya geldi. Chelsea, Malmö'yü 2-1 mağlup ederken tur için avantajlı skoru aldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ross Barkley ve 58. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Malmö'nün tek golü 80'de Christiansen'den geldi.

Chelsea ile Malmö, 21 Şubat tarihinde Londra'da rövanş maçında bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

Napoli, İsviçre'den avantajlı döndü

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Napoli, deplasmanda Zurih'i İnsigne, Callejon ve Zielinski'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan ekibi, henüz 11 dakikada Loranzo İnsigne'nin golüyle skoru 1-0'a getirdi.

21. dakikada Napoli'de sahneye Jose Callejon çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 77'yi gösterdiğide Piotr Zielinski, takımı adına 3. golü bulan isim oldu.

83. dakikada Benjamin Kololli, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Mücadelenin rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Napoli'de oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:55.

(sporx)