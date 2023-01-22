İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2023 Pazar / 1 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal durdurulamıyor! Son kurbanları Manchester United...
Spor

Arsenal durdurulamıyor! Son kurbanları Manchester United...

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Manchester United'ı 90. dakikada Nketiah'ın attığı golle 3-2 yendi ve liderliğini sürdürdü.

22 Ocak 2023 Pazar 21:44 - Güncelleme:
Arsenal durdurulamıyor! Son kurbanları Manchester United...
ABONE OL

Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal, 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester United, 17. dakikada Marcus Rashford'ın golüyle öne geçti. Arsenal, 24. dakikada genç golcüsü Edward Nketiah ile eşitliği sağladı.

1-1 biten ilk yarının ardından Arsenal, 53. dakikada Bukayo Saka ile geriden gelip öne geçti. Manchester United, 59. dakikada Arjantinli stoperi Lisandro Martinez ile skora yeniden eşitliği getirdi.

Arsenal, 90. dakikada Edward Nketiah'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Tottenham'ın ardından Manchester United'ı da mağlup eden lider Arsenal, puanını 50'ye yükseltti ve 1 maç eksiğine karşın takipçisi Manchester City ile puan farkını 5 olarak korudu.

Son 2 maçından 1 puan çıkarabilen Manchester United, 39 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Manchester United ise Old Trafford'da Crystal Palace'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.