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Spor

Arsenal, Dusan Vlahovic ile ilgileniyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de ayrılması gündemde olan Alexandre Lacazette'in yerine İtalya Serie A'da Fiorentina'da forma giyen Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor.

28 Ekim 2021 Perşembe 21:35 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 21:38
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İngiltere Premier Lig'de iyi günler geçirmeyen Arsenal'in, transferde Dusan Vlahovic ile ilgilendiği belirtildi.

Londra temsilcisinin, yaz aylarından bu yana Sırp futbolcuyu gündemine aldığı, takımdan ayrılması gündemde olan Alexandre Lacazette'nin yerini doldurabileceğini düşündüğü kaydedildi.

Öte yandan transfer için Mikel Arteta'nın, peşinde Manchester City, Liverpool ve Tottenham da olan genç futbolcuyu ikna etmesi gerektiği bildirildi.

BU SEZON 7 GOL

Bu sezon takımı Fiorentina ile 11 maça çıkan Vlahovic, 7 gol, bir asistlik bir performans ortaya koydu.

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