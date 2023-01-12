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Spor

Arsenal, Eric Garcia'nın peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Barcelona forması giyen Eric Garcia'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

12 Ocak 2023 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
Arsenal, Eric Garcia'nın peşinde
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Arsenal, ara transfer döneminde savunmasnı güçlendirmek istiyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Arsenal, Barcelona forması giyen Eric Garica ile ilgileniyor. Garcia'ya, Arsenal dışında Premier Lig'den birkaç kulübün daha ilgisinin olduğu belirtildi.

22 yaşındaki futbolcunun ise Barcelona'da kalarak kendisini kanıtlamak istediği aktarıldı.

Bu sezon Barcelona forması altında ligde 9 maça çıkan Eric Garcia, 1 kez fileleri havalandırdı.

Garcia'nın, Barcelona ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.

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