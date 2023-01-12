Arsenal, Eric Garcia'nın peşinde

Arsenal, ara transfer döneminde savunmasnı güçlendirmek istiyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Arsenal, Barcelona forması giyen Eric Garica ile ilgileniyor. Garcia'ya, Arsenal dışında Premier Lig'den birkaç kulübün daha ilgisinin olduğu belirtildi.

22 yaşındaki futbolcunun ise Barcelona'da kalarak kendisini kanıtlamak istediği aktarıldı.

Bu sezon Barcelona forması altında ligde 9 maça çıkan Eric Garcia, 1 kez fileleri havalandırdı.

Garcia'nın, Barcelona ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.