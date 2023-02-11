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Spor

Arsenal evinde Brentford ile yenişemedi

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 20:45 - Güncelleme:
Arsenal evinde Brentford ile yenişemedi
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Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Arsenal, devre arasında kadrosuna kattığı Leandro Trossard ile 66. dakikada öne geçerken, Brentford bu gole 74. dakikada Ivan Toney ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından ligde arka arkaya 2. kez kayıp yaşayan lider Arsenal, puanını 51 yaptı. Brentford ise 34 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında dev maçta Manchester City ile karşılaşacak. Brentford, Crystal Palace ile puan mücadelesi verecek.

Premier Lig'de 18.00 seansında alınan diğer sonuçlar şu şekilde;

Crystal Palace 1-1 Brighton

Fulham 2-0 Nottingham Forest

Southampton 1-2 Wolves

Leicester City 4-1 Tottenham

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