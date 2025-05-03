Arsenal evinde kayıp

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, Bournemouth'u konuk etti.

Emirates Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Bournemouth, 2-1 kazandı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri dakika 67'de Dean Donny Huijsen ile dakika 75'te Evanilson kaydetti. Arsenal'in tek golünü ise dakika 34'te Declan Rice attı.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde oynadığı son 8 maçın ardından ilk kez mağlup oldu.

Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, yaşadığı mağlubiyetin ardından 67 puanda kaldı. Bournemouth, 53 puana yükseldi.