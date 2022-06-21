Arsenal, Fabio Vieira'yı kadrosuna kattı

Arsenal, en son Porto forması giyen Fabio Vieira'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki Portekizli futbolcu ile uzun vadeli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fabio Vieira, İngiliz ekibinde 21 numaralı formayı giyecek ve yakında yeni takımı ile sezon öncesi antrenmanlara katılacak.

Transfer sonrası konuşan teknik direktör Mikel Arteta, "Böyle özel bir yetenek ile sözlerşme imzaladığımız için çok heyecanlıyım. Fabio, hücum oyunumuza yüksek kalite ve çok yönlülük getirecek çok yaratıcı bir oyuncu. Yeni sezon öncesinde onunla çalışmaya başlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.