İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2022 Salı / 22 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3473
  • EURO
    18,2986
  • ALTIN
    1020.59
  • BIST100
    2575.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal, Fabio Vieira'yı kadrosuna kattı
Spor

Arsenal, Fabio Vieira'yı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Porto forması giyen Fabio Vieira'yı renklerine bağladığını duyurdu.

21 Haziran 2022 Salı 22:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Arsenal, en son Porto forması giyen Fabio Vieira'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki Portekizli futbolcu ile uzun vadeli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fabio Vieira, İngiliz ekibinde 21 numaralı formayı giyecek ve yakında yeni takımı ile sezon öncesi antrenmanlara katılacak.

Transfer sonrası konuşan teknik direktör Mikel Arteta, "Böyle özel bir yetenek ile sözlerşme imzaladığımız için çok heyecanlıyım. Fabio, hücum oyunumuza yüksek kalite ve çok yönlülük getirecek çok yaratıcı bir oyuncu. Yeni sezon öncesinde onunla çalışmaya başlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.