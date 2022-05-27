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Spor

Arsenal, Federico Dimarco'yu istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Inter'de forma giyen Federico Dimarco'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

27 Mayıs 2022 Cuma 20:10 - Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi biletini son anda kaçırmış olsa da Arsenal'i hareketli bir yaz transfer dönemi bekliyor. Savunmada beklerini güçlendirmek isteyen Arsenal'in Inter'den Federico Dimarco ile ilgilendiği belirtiliyor.

TMW'in haberine göre Arsenal, Federico Dimarco transferi için devreye girmeyi planlıyor. İtalyan oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

Arsenal'in 25 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtilen 24 yaşındaki sol bek; bu sezon Inter formasıyla çıktığı 32 Serie A maçında 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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