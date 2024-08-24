Arsenal, hata yapmadı! Aston Villa deplasmanında 3 puanı kaptı

İngiltere Premier Lig ikinci hafta maçında Arsenal, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Arsenal, Villa Park'taki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Arsenal'in gollerini 67. dakikada Leandro Trossard ve 77. dakikada Thomas Partey attı.

Bu sonuçla Arsenal, iki hafta sonunda 6 puana ulaştı ve ligi iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta sahasında Wolverhampton'ı 2-0 mağlup eden Arsenal, iki haftada 4 gol attı ve kalesinde gol görmedi. Aston Villa, 3 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta sahasında Brighton'u ağırlayacak. Aston Villa, Leicester City deplasmanına gidecek.