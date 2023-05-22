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Spor

Arsenal iki yıldızın peşinde!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu son düzlükte kaybeden Arsenal, bu sezon kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:13 - Güncelleme:
Arsenal iki yıldızın peşinde!
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İngiltere Premier Lig'de uzun süre liderliğini sürdüren ancak aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Arsenal'de yeni sezonun transfer çalışmaları başladı.

Athletic'te yer alan haberde Arsenal'in kadrosuna orta saha takviyesi yapmak istediği ve takımlarından ayrılması beklenen Declan Rice ve Mason Mount'un öncelikli hedefler olduğu aktarıldı.

Haberde Granit Xhaka'nın Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e transfer olacağı ve Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İlkay Gündoğan'ın da Arsenal'in listesinde yer aldığı ifade edildi.

RİCE VE MOUNT'UN AYRILMASI BEKLENİYOR

West Ham United forması giyen Declan Rice ve Chelsea'de oynayan Mason Mount'un sezon sonunda takımlarından ayrılması bekleniyor.

Chelsea altyapısından yetişen ve sonrasında West Ham United akademisine geçen Declan Rice, 8 sezondur Londra ekibinde forma giyiyor. Bu sezon West Ham United'la UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma şansı bulunan Rice, 48 maçta süre alırken 5 gol ve 4 asist kaydetti.

Chelsea altyapısından yetişen bir diğer Mason Mount ise 2019'da A takıma yükselmişti. Mount bu sezon 35 maçta forma giyerken 3 gol ve 6 asist kaydetti.

İngiliz oyuncu Chelsea'de Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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